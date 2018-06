‘Hij lijkt me interessant voor clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ’

Het Australische FourFourTwo meldde maandag dat Ajax, AZ en PEC Zwolle het oog hebben laten vallen op Daniel Arzani en dat bericht lijkt niet uit de lucht gegrepen. In gesprek met De Telegraaf laat John van 't Schip weten zeer onder de indruk te zijn van de jongste deelnemer aan het WK in Rusland en hij adviseerde onlangs Ajax al om de negentienjarige aanvaller eens nader te bekijken. “Arzani is het grootste talent van het Australische voetbal”, stelt Van 't Schip.

Van 't Schip liet als trainer van Melbourne City Arzani debuteren in de Australische A-League. “Hij sprong erbovenuit in de Australische jeugdacademie en toen hebben we hem met Melbourne City gecontracteerd. Ik heb nog een half jaar met hem gewerkt bij het eerste team. Het is een jongen, die heel gemakkelijk passeert, linksom, rechtsom en ook vanuit stilstand. Dat zie je niet meer zoveel. Zulke kwaliteiten zijn vrij zeldzaam”, aldus de trainer van PEC Zwolle tegenover de krant.

Ook bondscoach Bert van Marwijk geeft hoog van hem op. Hij nam Arzani immers mee naar het WK. “Hij is behoorlijk snel, het is een gedrongen, sterke jongen met een goede techniek en een goede actie. Natuurlijk moet hij zich nog verder ontwikkelen, maar dit is een geweldig podium voor hem. Als hij elke dag op dit niveau zou trainen, dan zou hij zeker beter worden”, aldus de keuzeheer, die Arzani adviseert om naar een club uit Europa te verkassen. “Ik denk dat het niet alleen voor hem, maar voor meer spelers goed zou zijn als ze naar een betere competitie zouden gaan.”

Arzani kwam vorig seizoen tot achttien wedstrijden en twee doelpunten voor Melbourne City op het hoogste niveau. Van 't Schip zou hem graag de overstap zien maken naar de Eredivisie. “Ik heb in oktober geprobeerd om hem naar PEC Zwolle te halen. Dat is niet gelukt en nu is hij onhaalbaar geworden voor een club als PEC Zwolle, maar hij lijkt me wel heel interessant voor clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Ajax heb ik twee jaar geleden al getipt over hem. Het Nederlandse voetbal zou een geweldige vervolgstap voor Arzani zijn. Het voetbal in de Eredivisie is hem op het lijf geschreven.”