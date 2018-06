AS Roma zaait verwarring met verwijderde ‘Ziyech-tweet’

AS Roma heeft maandagavond mogelijk de komst van Hakim Ziyech verklapt op sociale media. Op Twitter plaatste het Engelstalige account van Roma een verwijzing naar een van de filmpjes die Ajax gebruikt bij een doelpunt van Ziyech. Het is niet voor het eerst dat Roma een aanstaande transfer ‘per ongeluk’ heeft aangekondigd, want onlangs gebeurde dat ook rondom de nog altijd niet afgeronde transfer van Justin Kluivert.

Het Twitter-account van Roma plaatste een video van een scene uit de film The Shining. Hiermee leek de Italiaanse topclub te verwijzen naar Ziyech, aangezien Ajax eenzelfde soort video gebruikt op sociale media en op de schermen in de Johan Cruijff ArenA als Ziyech heeft gescoord. Niet lang nadat de tweet was geplaatst, werd het bericht door Roma verwijderd. Of een transfer aanstaande is, is vooralsnog onduidelijk.

Roma all but confirmed the signing of Hakim Ziyech from Ajax, before deleting the tweet... ?? pic.twitter.com/iIVbrZleHv — Maghrib Foot (@MaghribFoot) 18 juni 2018

Onlangs plaatste AS Roma ook een opmerkelijk bericht op Twitter toen Kluivert op weg was naar het Stadio Olimpico. Toen de geruchtenmolen nog op volle toeren draaide, plaatste Roma op Twitter een afbeelding met daarop technisch directeur Monchi en drie aankopen. Het hoofd van de vierde aanwinst was bedekt door een emoji, maar aan de vorm van de speler was te zien dat het om Kluivert ging. Niet lang daarna landde de Ajax-aanvaller op Italiaanse bodem voor een medische keuring.

Hoewel Ziyech al geruime tijd wordt gelinkt aan AS Roma, zijn de Italianen niet de enige geïnteresseerde partij. Volgens Correio da Manha staat de Marokkaans international ook hoog op het wensenlijstje van Benfica. Eerder werd Ziyech al in verband gebracht met Borussia Dortmund, Olympique Lyon en Liverpool.