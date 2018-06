Kuyt neemt uitspraken niet terug: ‘Vilhena en Manu deden heel kinderlijk’

Dirk Kuyt neemt niets terug van de uitspraken uit zijn onlangs gepubliceerde biografie. De voormalig aanvaller ergerde zich aan een gebrek aan professionaliteit bij Feyenoord en vergeleek de kleedkamer met een 'speeltuin'. De club liet in een reactie weten zich niet te herkennen in de uitspraken van Kuyt. "Ik sta nog steeds achter mijn woordkeus", vertelt Kuyt echter in gesprek met Hand in Hand.

"Gasten als Tonny Vilhena en Elvis Manu gingen letterlijk rollebollend door de kleedkamer. Ze waren vaak aan het stoeien op een hele kinderlijke manier. Ik begreep daar niet zoveel van", legt Kuyt uit. Het gedrag ging de toenmalige aanvoerder 'een beetje te ver'. In het belang van de club zei Kuyt dat zulke dingen niet passen in een topsportklimaat, zo geeft hij aan.

De 37-jarige Kuyt, die eind vorige maand afscheid nam als voetballer met een testimonial in De Kuip, maakte bij Feyenoord 'boeiend proces' door met de spelersgroep en trainer Giovanni van Bronckhorst. Daar schreef hij over in zijn boek. "Ik vond het goed om dat te vertellen. Ik heb geen hekel aan Giovanni, echt niet. Ik heb ook nooit zijn gezag ondermijnd en dit jaar heeft hij opnieuw bewezen dat hij een prima trainer is."