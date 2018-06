‘Real Madrid weet wat het moet doen als ze me willen hebben’

Eden Hazard speelt maandag de eerste WK-wedstrijd met België in Rusland tegen Panama. De 27-jarige spelmaker van de Rode Duivels kan op het mondiale podium laten zien waarom diverse Europese grootmachten hem in het vizier hebben. Hazard zou niet onwelwillend tegenover een transfer staan als Chelsea niet de juiste koers gaat varen.

"Als ik blijf, dan zou dat zijn omdat ze gaan verbeteren ten opzichte van vorig seizoen", begint de Belgisch international, die tot medio 2020 vastligt bij de Londenaren, in gesprek met L’Équipe. "Ik ga niet blijven als het slechter wordt. Real Madrid kan interessant voor mij zijn, zoals iedereen weet. Ze weten wat ze moeten doen als ze me willen hebben."

"Als ik naar Madrid zou gaan puur om daar te zijn, dan zeg ik nee. Ik heb een project nodig en bij Chelsea heb ik een project. Als ik een goed WK speel, dan zal het allemaal wat makkelijker zijn. Ik wil momenteel niet over transfers praten, want ik ben er al vaak naar gevraagd. In Londen heb ik ook nog eens alles gewonnen, behalve de Champions League."

"Ik ben op een punt in mijn carrière aanbeland dat ik Chelsea moet bedanken. Om nu te zeggen dat ik ga vertrekken, zou te makkelijk zijn. Ten eerste wil ik nog zien wat er gaat gebeuren bij Chelsea voor komend seizoen", aldus Hazard, die bij zijn toekomstplannen rekening houdt met het mogelijk vertrek van manager Antonio Conte en de eventuele komst van Maurizio Sarri: "Ik wil namelijk ook zien of de coach blijft of niet."