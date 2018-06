Arsenal verlengt met aankoop van 45 miljoen euro: ‘Hij is nog jong’

De toekomst van Granit Xhaka ligt bij Arsenal. De Londense club maakt vrijdagavond via de officiële kanalen bekend dat de Zwitserse middenvelder een nieuw meerderjarig contract heeft getekend. Xhaka lag oorspronkelijk nog tot medio 2021 vast in het Emirates Stadium, maar heeft zijn verbintenis nu dus voor onbekende tijd verlengd.

Xhaka is sinds de zomer van 2016 actief voor Arsenal. De 25-jarige controleur werd destijds voor een transfersom van 45 miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach en groeide onder Arsène Wenger onmiddellijk uit tot een vaste waarde. De afgelopen twee seizoenen kwam Xhaka tot 94 officiële wedstrijden voor the Gunners, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 11 assists.

Ook Wenger’s opvolger Unai Emery ziet het zitten in Xhaka, die momenteel met Zwitserland deelneemt aan het WK in Rusland. "Ik ben blij dat Granit zijn contract verlengd heeft. Hij is een zeer belangrijk onderdeel van de selectie. Hij is bovendien nog jong, dus hij zal zich blijven ontwikkelen. Ik hoop dat hij een succesvol WK zal hebben met Zwitserland en fit terugkeert voor het nieuwe seizoen.”

Xhaka debuteerde in het betaald voetbal voor FC Basel en speelde vervolgens vier seizoenen in Duitsland voor Borussia Mönchengladbach. Sinds zijn debuut in 2011 speelde hij 61 interlands voor Zwitserland, dat op het WK is ingedeeld in een groep met Brazilië, Servië en Costa Rica.