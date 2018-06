Amrabat kent kracht van Iran: ‘Hij is een van hun betere spelers’

Nordin Amrabat maakt vrijdag waarschijnlijk zijn debuut op het WK. De aanvaller, die af en toe als vleugelverdediger wordt gebruikt, komt over twee dagen namens de Marokkaanse ploeg in actie tegen Iran en zegt in een interview met De Telegraaf dat hij hier ‘lang naartoe heeft geleefd’.

De 31-jarige Amrabat, die dit seizoen door Watford werd verhuurd aan Leganés, weet dat het eerste duel met Iran gezien de sterkte van de ploegen van Portugal en Spanje ‘heel belangrijk’ is: “Win je die, dan doe je volop mee. Mochten we verliezen, dan komt er nog meer druk op Portugal - Marokko en Spanje - Marokko. Dat betekent echter niet dat we onze koffers al pakken. Ook tegen dat soort landen hebben we altijd een kans.”

De doelstelling is om de groepsfase te overleven. Als Marokko al in de eerste ronde strandt, dan zou dat volgens Amrabat een ‘teleurstelling’ zijn. De 41-voudig international heeft echter vertrouwen in een ‘bijzonder toernooi’ en voelt zich gesterkt door de gedachte dat het team van bondscoach Hervé Renard al een jaar geen wedstrijd meer heeft verloren.

Tegen Iran komt Amrabat te staan tegen onder anderen Alireza Jahanbakhsh, de topscorer van de Eredivisie: “Hij is een goede speler en het afgelopen seizoen een beetje omgeturnd van klassieke buitenspeler tot iemand met een vrije rol. Hij duikt op achter de spits, gaat diep, komt naar binnen en is waarschijnlijk een van de betere spelers van Iran”, weet Amrabat. De wedstrijd gaat vrijdag om 17.00 uur van start in Sint-Petersburg.