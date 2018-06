Oranje kruipt door oog van de naald: ‘Dan is Lieke gewoon dodelijk’

De dames van het Nederlands elftal kropen dinsdagavond door het oog van de naald. De ploeg van Sarina Wiegman stuitte in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen steevast op de Slowaakse doelvrouw, maar in de blessuretijd maakte Lieke Martens er met een prachtig schot nog 1-0 van. “Ik vind het heerlijk om zo te winnen”, reageert middenveldster Sherida Spitse.

De 28-jarige Spitse, uitkomend voor Valerenga in Noorwegen, speelde haar honderdvijftigste interland en heeft dat jubileum dus op kunnen luisteren met een overwinning. “Als Lieke goed met haar passen uitkomt, is ze gewoon dodelijk. Dat is lekker voor het team.”

Over de wedstrijd was Spitse niet geheel tevreden: “We hadden een aantal slordige momenten. Slowakije is geen slechte ploeg. We bleven zoeken naar de treffer en bleven er energie in steken. Dat hebben we goed gedaan, we zijn erin blijven geloven.”

Oranje staat door de zegepraal met negentien punten uit zeven speelronden op de eerste plaats in de derde kwalificatiegroep voor het WK. Noorwegen volgt met vijftien punten, maar heeft een duel minder gespeeld. Op 4 september gaat Oranje op bezoek in Scandinavië.