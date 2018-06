‘Eden zei dat zijn kwetsuur mijn schuld was, de pass was iets te kort’

België won maandagavond zijn laatste wedstrijd voor de start van het WK overtuigend met 4-1 van Costa Rica en Eden Hazard was de grote smaakmaker aan de kant van de Rode Duivels. De aanvaller van Chelsea haalde het einde van het duel echter niet, aangezien hij zich twintig minuten voor tijd licht hinkend moest laten vervangen door Mousa Dembélé.

België speelt aanstaande maandag met Panama als tegenstander zijn eerste wedstrijd in Rusland, maar bondscoach Roberto Martínez maakt zich geen zorgen over de inzetbaarheid van een van zijn sterspelers: “Ik heb genoten van zijn optreden. Hij was scherp en sterk, het was majestueus. Aan het einde kwam hij naar de kant omdat hij wat last had, hij had een tik op zijn been gekregen”, reageerde de keuzeheer bij Sky Sports.

Thorgan Hazard kwam vijf minuten voor het uitvallen van zijn broer in het veld voor Romelu Lukaku en kreeg na afloop van het duel met een knipoog van Eden te horen dat de lichte kwetsuur zijn schuld was: “Dit was geen moment om risico’s te nemen. Hij had genoeg laten zien om naar de kant te mogen komen. Eden zei dat het mijn schuld was”, legde de aanvaller van Borussia Mönchengladbach uit aan verslaggevers.

“Toen ik hem probeerde aan te spelen, was de bal net iets te kort en raakte de verdediger zijn knie. Maar ik denk niet dat het iets serieus is. Eden is sterker geworden in de drie vriendschappelijke wedstrijden die we nu hebben gespeeld. Hij heeft laten zien dat hij dit team naar de top kan leiden. Wij hebben gezien dat we Eden in topvorm nodig hebben als we iets willen bereiken tijdens dit toernooi.” Naast Panama neemt België het in de groepsfase ook op tegen Tunesië en Engeland.