Juventus licht optie tot koop en maakt veertig miljoen euro over naar Bayern

Juventus heeft Douglas Costa definitief overgenomen van Bayern München, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De vleugelaanvaller heeft in Turiijn een vierjarig contract ondertekend, waardoor hij tot 2022 aan la Vecchia Signora verbonden is. Douglas Costa speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor de kampioen van Italië.

Bayern München houdt veertig miljoen euro over aan Douglas Costa en Juventus zal dat bedrag komende twee jaar in twee termijnen betalen. Daarnaast is er in de overeenkomst een bonus van één miljoen euro opgenomen. De Braziliaans international, komende maand actief op het WK met de Goddelijke Kanaries, werd afgelopen seizoen door Juventus gehuurd van Bayern en in de huurovereenkomst was een optie tot koop opgenomen.

Voor de huurperiode betaalde Juventus naar verluidt zes miljoen euro aan Bayern. Douglas Costa maakte afgelopen seizoen een prima indruk bij la Vecchia Signora en tekende in 47 wedstrijden voor 6 doelpunten en 14 assists. In zijn eerste seizoen bij Juventus won de Braziliaan met de club de Coppa Italia en de Italiaanse landstitel.

Bayern nam Douglas Costa in de zomer van 2015 voor dertig miljoen euro over van Shakhtar Donetsk, maar de vleugelaanvaller wist in München niet uit te groeien tot vaste waarde en besloot in 2017 een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Shakhtar haalde de 24-voudig Braziliaans international in 2010 weg bij Grêmio, waar hij de jeugdopleiding doorliep.