Luca Toni tipt Bayern ‘ideale opvolger’: ‘Hij is sterk en een stuk jonger’

Robert Lewandowksi vertrekt mogelijk deze zomer bij Bayern München, nadat de 29-jarige international van Polen via zijn zaakwaarnemer naar buiten heeft gebracht dat hij aast op een nieuw avontuur. Der Rekordmeister oriënteert zich daarom op de transfermarkt en Luca Toni, oud-spits van Bayern, heeft een goed advies voor zijn voormalig werkgever.

“Als een speler wil gaan, moet je hem ook laten gaan”, stelt de Italiaan over Lewandowski. Toni ziet in de 25-jarige Mauro Icardi ‘de ideale opvolger’. De spits van Internazionale wordt de laatste tijd hevig gelinkt met een vertrek uit het Giuseppe Meazza. “Icardi van Internazionale zou perfect zijn voor Bayern. Hij is sterk en een stuk jonger dan Lewandowski”, aldus Toni tegenover BILD.

In het contract van de Argentijn is een clausule vastgelegd waarbij clubs buiten Italië 'slechts' 110 miljoen euro hoeven te betalen om de aanvaller over te nemen. De buitenlandse topclubs moeten dan in de eerste twee weken van juli toeslaan, aangezien de clausule alleen voor die periode geldt. Icardi en Inter gaan binnenkort om de tafel om te praten over een vernieuwd contract.

Erick Thohir, president van de Italiaanse topclub, sprak eerder zijn verwachting uit dat Icardi niet gaat overstappen naar geïnteresseerde topclubs. "Icardi heeft een ontsnappingsclausule van 110 miljoen euro. Elke club die erover nadenkt om het bedrag op tafel te leggen, moet eerst met de mensen van Inter praten", liet Thohir weten aan TopSkor.