De Bruyne in de bres voor Guardiola: ‘Het zou raar zijn als hij een racist was’

Yaya Touré haalde onlangs in gesprek met France Football fel uit naar Josep Guardiola. De ex-middenvelder van Manchester City en Barcelona liet weten een hekel te hebben aan de Spanjaard, die volgens Touré Afrikaanse spelers minder goed zou behandelen. Kevin de Bruyne neemt het op voor Guardiola, die zelf overigens weigerde te reageren op de woorden van de Ivoriaan.

De inmiddels transfervrije Touré kwam afgelopen seizoen tot zeventien optredens namens the Citizens in alle competities en De Bruyne wijst het gebrek aan speeltijd dan ook aan als een mogelijke reden waarom zijn voormalig collega zo gefrustreerd lijkt. "Ik heb er nooit iets van gemerkt, maar het zou raar zijn mocht onze trainer een racist zijn", wordt De Bruyne geciteerd door de BBC.

"Zeker als je ziet hoeveel gekleurde spelers er in ons team zitten. Dus ik weet niet wat Yaya gezegd heeft, misschien is het verkeerd of overdreven opgeschreven. Als je niet veel speelt, zoek je daar altijd wel wat meer achter." De Bruyne, die afgelopen seizoen een van de belangrijkste krachten was bij City, stelt dat de club dankzij de keuzes van Guardiola uitmuntend heeft gepresteerd.

"We hebben net het beste seizoen uit de clubgeschiedenis afgewerkt, dus uiteindelijk heeft de manager de juiste beslissing gemaakt door heel vaak dezelfde ploeg op te stellen. De trainer vond wellicht dat Yaya niet hard genoeg werkte of niet fit genoeg was, maar ik heb nooit enige vorm van racisme gezien op de club", besluit de Belgisch international.