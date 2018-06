‘Delegatie AS Roma reist af naar Amsterdam; clubs 25 miljoen uit elkaar’

Hakim Ziyech en Justin Kluivert zijn twee spelers van Ajax die AS Roma graag in Italië ziet voetballen. De Romeinen zijn al meerdere keren gelinkt aan het duo en zouden volgens Corriere dello Sport een dubbelslag willen slaan. De Italiaanse krant stelt dat Roma bereid is om 45 miljoen euro plus bonussen op tafel te leggen. Ajax verlangt echter ongeveer 70 miljoen euro.

Corriere dello Sport claimt dat de Amsterdammers de middenvelder en aanvaller beiden taxeert op 35 miljoen euro. Roma is echter niet blij met de hoge vraagprijs van de Eredivisionist. Een delegatie van de Italiaanse topclub zou komende donderdag afreizen naar Amsterdam om de overgang van het Ajax-duo te bespoedigen.

Roma zou voorlopig denken aan een bedrag van 45 miljoen euro, waarbij de som kan oplopen via bonussen. Voor zowel Ziyech als Kluivert ligt in Rome een vijfjarig en zeer lucratief contract klaar. Kluivert zou bijvoorbeeld een startsalaris krijgen van anderhalf miljoen euro per seizoen. Mocht het tot een transfer van het duo komen, dan komen Ziyech en Kluivert onder anderen Kevin Strootman en Rick Karsdorp tegen als ploeggenoot.

Beide spelers hebben aangegeven dat een transfer naar het buitenland absoluut tot de mogelijkheden behoort. "Persoonlijk vind ik het tijd om een nieuwe uitdaging te zoeken. Ik ben 25, heb twee jaar meer levenservaring. Alles wat is gebeurd, neem ik mee in mijn broekzak. Ik ben klaar om verder te kijken", vertelde Ziyech onlangs nog in gesprek met Ajax Life.