‘Ik heb altijd wel het gevoel dat ik me bij Oranje meer moet bewijzen’

Dankzij Quincy Promes hield Oranje donderdag een gelijkspel over aan de oefenwedstrijd tegen Slowakije. Met een knap afstandsschot bepaalde de aanvaller de eindstand op 1-1. Promes is blij met zijn doelpunt, maar vindt dat hij vaker had kunnen scoren en betreurt het teleurstellende optreden in de eerste helft.

De 27-voudig international was na een klein uur goed voor de gelijkmaker. "Ik kreeg de bal van Memphis en dacht niet na. Dat was het moment om uit te halen", vertelt hij aan Veronica. "Hij gaat goed binnen. Daar leef ik wel van. Ik sta in de spits, dus er worden doelpunten verwacht. In de Russische competitie komt dat wat meer naar boven, maar ik ben blij dat ik trefzeker ben."

De samenwerking met Depay leverde dus een doelpunt op, maar is volgens Promes voor verbetering vatbaar. Het duo is van plan om daaraan te werken. "We hebben een goede klik, maar het was wel te slordig. We werken eraan, dit was eerste keer dat we samenspelen", legt Promes uit. "Daar moeten we de positieve punten uithalen en aan de negatieve punten moeten we werken."

Bij FOX Sports geeft Promes aan dat hij meer moet brengen. "Ik heb altijd wel het gevoel dat ik me bij het Nederlands elftal meer moet bewijzen. Als je ziet hoe ik het in de Russische competitie doe, terwijl het in Oranje nog niet uit de verf is gekomen. Dan is het wel lekker dat ik een goal heb gemaakt en mijn stinkende best heb gedaan voor het team. Of de avond voor mij nu geslaagd is? Nee, dan had ik er twee moeten maken, hè", aldus de aanvaller van Spartak Moskou.