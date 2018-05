‘Ajax zou dan met negen man spelen als ze daar aan vast willen houden’

Ronald Koeman staat de komende dagen tegen Slowakije en Italië voor de derde en vierde keer aan het roer bij het Nederlands elftal en de bondscoach lijkt vastbesloten om een andere speelstijl te gaan hanteren dan zijn voorgangers. Ronald de Boer snapt wel dat Koeman af wil stappen van de traditionele 4-3-3 en gaat ervan uit dat de keuzeheer wat realisme toe kan voegen aan het spel van Oranje.

“Zodat de sterke punten kunnen worden benut en de mindere punten gemaskeerd”, schrijft hij in zijn column in Voetbal International. “Bij Ajax wordt van oudsher geroepen dat er met vleugelspelers moet worden gevoetbald, omdat dit nou eenmaal bij de clubcultuur hoort. Maar wat nu als de beschikbare flankspelers niet goed genoeg zijn? Of als het slaapkoppen zijn die hun defensieve taken verwaarlozen?”

“Dan speel je met negen in plaats van elf man, omdat ze zo nodig aan de clubcultuur willen vasthouden”, gaat De Boer verder. De voormalige middenvelder verwacht dat Memphis Depay centraal voorin zal spelen en denkt dat Ryan Babel een betere partner voor de aanvaller van Olympique Lyon zou zijn dan Eljero Elia en Quincy Promes: “Zij kunnen ook uit de voeten in dit systeem, maar zij rennen vooral weg van de bal, om in de diepte te worden aangespeeld.”