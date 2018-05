Jahanbakhsh en Ghoochannejhad ten onder tegen Turkije; rood Bayram

Turkije heeft de vriendschappelijke interland tegen WK-deelnemer Iran met 2-1 gewonnen. In het Fatih Terim Stadion van Medipol Basaksehir in Istanbul had Omer Bayram een speciale rol. De ex-aanvaller van NAC Breda mocht vlak voor tijd invallen en pakte slechts enkele minuten later een directe rode kaart in wat zijn tweede interland voor de nationale ploeg van Turkije was.

De Turken kwamen voor eigen publiek al vroeg op voorsprong . Na zes minuten spelen werd Everton-spits Cenk Tosun de diepte ingestuurd door Mehmet Topal. De aanvaller kapte in het strafschopgebied naar binnen en liet de Iraanse doelman kansloos. Tosun verdubbelde de voorsprong vijf minuten na de thee. Na opnieuw een diepe bal zag hij de keeper twijfelend uitkomen, waarna hij zelf direct de trekker overhaalde en vanaf een meter of twintig de bal in de korte hoek schoot.

Na 86 minuten spelen mocht ex-NAC’er Bayram invallen en hij kon vier minuten later de kleedkamer alweer opzoeken. Iran, waar Alireza Jahanbakhsh vanuit de basis startte en sc Heerenveen-aanvaller Reza Ghoochannejhad mocht invallen, leek te scoren vanuit een hoekschop, maar het was Bayram die de bal met zijn arm van de lijn haalde. De linksback kon inrukken en vanuit de strafschop die volgde bepaalde Ashkan Dejagah de eindstand op 2-1.