‘Sporting Portugal informeert naar PSV’er met vertrekwens’

De interesse in Gastón Pereiro neemt toe. De aanvaller werd al in verband gebracht met VfL Wolfsburg en het Eindhovens Dagblad meldt dat Sporting Portugal ‘binnen het zakelijke kamp’ van Pereiro geïnformeerd heeft naar de Uruguayaan.

Bij de nummer drie van de Liga NOS zou de 22-jarige Pereiro kunnen gaan samenspelen met voormalig FC Twente-verdediger Douglas en aanvaller Bas Dost. Vermoedelijk wordt Pereiro gezien als opvolger van Bryan Ruiz, die uit zijn contract loopt in het Estádio José Alvalade. Daarnaast is het onduidelijk of Marcos Acuña en Bruno Fernandes aanblijven.

Pereiro staat open voor een transfer en een van de redenen voor die vertrekwens zou de aftocht van Marcel Brands zijn, schreef de regionale krant donderdag. De technisch manager werd directeur voetbalzaken van Everton en Pereiro heeft altijd ‘vertrouwen’ gevoeld van de bestuurder.

De enkelvoudig international van Uruguay, die niet is opgenomen in de selectie voor het WK in Rusland, liet eind april al weten dat hij mogelijk niet lang meer te bewonderen is in het Philips Stadion: “We gaan het zien. Mijn zaakwaarnemer en ik gaan met de club kijken wat het beste voor me is. Ik wil eerst het seizoen bij PSV goed afsluiten en hoop dat ik het WK mag spelen.”

Pereiro werd in de zomer van 2015 voor zeven miljoen euro overgenomen van Nacional en speelde sindsdien 110 wedstrijden voor PSV. Daarin kwam de linkspoot tot 36 doelpunten en 13 assists. Zijn contract loopt nog tot medio 2020 door.