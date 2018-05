Ruud Gullit: ‘Een opvolger voor Kuyt? Er zijn er zoveel!’

Ruud Gullit was zondagmiddag gelegenheidscoach bij de Dirk Kuyt Testimonial. Na afloop sprak de voormalig assistent-bondscoach van Oranje over het mislopen van het WK, de carrière van Dirk Kuyt en zijn opvolging in de toekomst. Ook oud-ploeggenoot Terence Kongolo kwam aan het woord en Voetbalzone vroeg hem onder meer naar zijn toekomstplannen.