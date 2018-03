Ziyech op handen gedragen: ‘Dat is in Marokko totaal geen item’

Hakim Ziyech is dit seizoen regelmatig uitgefloten door eigen publiek. De middenvelder van Ajax wordt bij de nationale ploeg van Marokko echter op handen gedragen, verzekert Khalid Sinouh in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Ziyech is de populairste speler. Nog geliefder dan Mehdi Benatia, een speler van het grote Juventus nota bene."

De oud-doelman van onder meer RKC Waalwijk, PSV en Marokko zegt dat de discussies over het risicovolle spel van Ziyech en de fluitconcerten niet voorkomen in het Afrikaanse land. "Haha, vergeet het maar. Dat is in Marokko totaal geen item. Echt nul, komma nul. Sterker, het heersende gevoel is nu: blij dat er een creatieve geest in het elftal is."

Ziyech had een tijd lang bonje met Hervé Renard, maar inmiddels kunnen de twee het weer goed met elkaar vinden. "De bondscoach heeft toen zijn eigen ego, weliswaar onder druk, aan de kant gezet. Dat heeft hem veel goodwill opgeleverd bij het volk. Het is zijn beste beslissing als bondscoach geweest. Want Marokko houdt weer van het Marokkaanse elftal."