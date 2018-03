Younes blijft bij Jong Ajax: ‘Alleen spelers met 100 procent motivatie’

Amin Younes keert dit seizoen niet meer terug in de hoofdmacht van Ajax. De Amsterdammers maken maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de Duitser de komende maanden bij Jong Ajax blijft. De aanvaller werd onlangs teruggezet nadat hij in de wedstrijd tegen sc Heerenveen weigerde om in te vallen.

Erik ten Hag verlangde van Younes dat hij in de slotminuten bij de wedstrijd tegen de Friezen, bij een 4-1 voorsprong, nog binnen de lijnen zou verschijnen, maar de aanvaller weigerde. Ten Hag besloot nadien dat hij Younes in eerste instantie voor twee weken zou terugzetten naar Jong Ajax, waar hij aangezien hij niet speelgerechtigd is voor de Jupiler League overigens enkel mag meetrainen, als strafmaatregel. Daarna volgden er gesprekken tussen Ten Hag, Younes en directeur spelersbeleid Marc Overmars.

"Wij hebben nog zes wedstrijden te spelen en daar wil ik alleen spelers bij hebben die honderd procent gemotiveerd zijn", laat Ten Hag weten via de officiële kanalen. De trainer verwijst bij zijn uitleg onder meer naar de afgeketste transfer naar Napoli. "Er is gedurende dit seizoen veel gebeurd met en rondom Amin, dat zal ongetwijfeld meespelen."

"Maar hij geeft ons niet het gevoel dat zijn aandacht volledig bij Ajax is. Marc en ik hebben hem vandaag meegedeeld dat hij de resterende weken van dit seizoen bij Jong Ajax traint", besluit Ten Hag. Younes onderhandelde afgelopen winter met Napoli, maar nadat de contracten volgens Napoli waren getekend, besloot de aanvaller af te zien van een winterse transfer; het is de vraag of hij komende zomer wél naar Napels vertrekt.