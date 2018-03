‘Ik ben PSV heel dankbaar dat ze mee wilden denken, het tekent de club’

Mark van Bommel werkt sinds eind januari met Bert van Marwijk samen bij de nationale ploeg van Australië. De voormalig middenvelder combineert de functie van assistent-bondscoach met die van trainer van de Onder-19 van PSV.

“Het scheelt dat de spelers van PSV Onder-19 vrijwel allemaal weg zijn voor jeugdinterlands, maar ik ben PSV wel heel dankbaar dat ze mee wilden denken, ook richting de voorbereiding op het WK straks”, aldus Van Bommel in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij werkte eerder al in Saudi-Arabië samen met zijn schoonvader.

“Het tekent de manier waarop de club in elkaar zit en tegelijk is het ook zo: twee jeugdtrainers op een WK hebben straks, dat kunnen niet veel clubs zeggen. Dat zien ze bij PSV ook wel in”, zo doelt de veertigjarige Van Bommel op Jürgen Dirkx, die eveneens deel uitmaakt van de technische staf van the Socceroos. Dirkx is de assistent-coach van PSV Onder-19.