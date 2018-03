Fraser volgt Advocaat volgend seizoen op bij Sparta: ‘Unieke club'

Henk Fraser is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De oefenmeester wordt op Het Kasteel de opvolger van Dick Advocaat, die sinds de winterstop aan het roer staat. Fraser komt over van Vitesse, waar zijn contract momenteel afloopt, en tekent een tweejarig contract bij Sparta.

Voor Fraser is Sparta geen onbekende club, want de 51-jarige oefenmeester begon zijn loopbaan als speler op Spangen. Fraser neemt Aleksandar Rankovic mee als assistent-trainer. "Ik ben Sparta altijd blijven volgen en het is een unieke club. Ik kijk er naar uit om na het huidige seizoen bij Sparta aan de slag te gaan. Natuurlijk ligt mijn focus er volledig op om het seizoen bij Vitesse goed af te sluiten", zegt de oefenmeester op de website van Sparta.

"We hebben uiteraard een profielschets gemaakt. Daar zijn een aantal kandidaten uitgekomen en de keuze is gevallen op Fraser. Hij heeft de ervaring, heel goed gepresteerd bij andere clubs en ook een verleden bij Sparta", stelt Henk van Stee, die recent bij Sparta in dienst trad als technisch manager. "Henk en Aleksandar hebben een contract getekend voor twee seizoenen, ongeacht niveau, maar wij gaan uit van Eredivisie."

Fraser begon zijn trainersloopbaan in de jeugdopleiding van Feyenoord, waarna hij in 2007 aan de slag ging als assistent-trainer bij ADO Den Haag. Hij onderbrak zijn dienstverband in de Hofstad voor twee seizoenen in de jeugdopleiding van PSV, maar keerde terug en werd bij ADO uiteindelijk in februari 2014 uiteindelijk hoofdtrainer. Na twee jaar verruilde Fraser ADO voor Vitesse, waarmee hij vorig seizoen de KNVB Beker wist te winnen.