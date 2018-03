‘Ibrahimovic heeft laatste wedstrijd voor United gespeeld en verkast naar VS’

Zlatan Ibrahimovic komt dit seizoen niet meer in actie voor Manchester United en gaat de club verlaten voor een nieuwe werkgever in de Verenigde Staten, zo meldt ESPN. De 36-jarige spits is dicht bij een akkoord met zijn nieuwe club en naar verluidt gaat hij tekenen bij LA Galaxy.

Ibrahimovic maakte in 2016 transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Manchester United. Door blessureleed stond hij geruime tijd aan de kant. Dit seizoen maakte hij zijn rentree, maar na de thuiswedstrijd tegen Burnley op 26 december kwam Ibrahimovic niet meer in actie. Zijn contract op Old Trafford loopt over vier maanden af en volgens ESPN heeft manager José Mourinho de aanvaller toestemming gegeven om te vertrekken en te tekenen voor een club uit de Major League Soccer.

Ibrahimovic speelde in totaal 53 keer voor Manchester United en scoorde daarin 29 keer. Na de komst van Romelu Lukaku afgelopen zomer, moet de Zweed het doen met een bijrol bij the Red Devils. Naar verwachting wordt er nog voor het einde van de week een statement naar buiten gebracht over de toekomst van de ex-Ajacied.