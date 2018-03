‘Ik werd destijds weggehoond vanwege mijn keuze voor De Ligt’

Danny Blind liet als bondscoach Matthijs de Ligt op zeventienjarige leeftijd debuteren in het Nederlands elftal. Oranje ging op die avond in maart 2017 met 2-0 onderuit in en tegen Bulgarije en Blind kreeg de nodige kritiek omdat hij de jonge verdediger voor de leeuwen had gegooid. Hij zegt in gesprek met Voetbal International dat hij destijds ‘weggehoond’ werd door zijn keuze voor De Ligt.

Door blessures van Virgil van Dijk, Jeffrey Bruma en Stefan de Vrij kwam Blind bij De Ligt uit. “Hij was vierde keuze, maar in mijn ogen er wel klaar voor. Het liep anders dan gehoopt en gedacht, maar nu, een jaar later, ziet eenieder zijn specifieke kwaliteiten. Ik werd destijds weggehoond vanwege mijn keuze voor Matthijs. Daar lijken veel mensen inmiddels wel op terug te komen”, aldus Blind, die benadrukt dat De Ligt ‘een hele goede speler’ wordt.

“Als captain wacht een volgende stap, dan moet je leidinggeven. Mag je dat verwachten van iemand van zijn leeftijd? Die vraag kun je stellen, maar hij heeft wel de eigenschappen van een leider”, vervolgt de voormalig bondscoach. Blind stelt dat het zinvol is voor De Ligt om, mits Ajax Europees voetbal speelt, nog een jaar in Amsterdam te blijven. “Tegen grotere spitsen, die tactisch sterker zijn, ligt de volgende prikkel.”