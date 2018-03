Van Persie schiet Feyenoord met dubbelslag voorbij PEC Zwolle

Feyenoord heeft drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het team van Giovanni van Bronckhorst won met 3-4, mede dankzij een dubbelslag van Robin van Persie. De 34-jarige aanvaller maakte voor het eerst sinds december 2003 (ADO Den Haag, 4-1) twee treffers in één duel in de Eredivisie.

Sinds de terugkeer van PEC Zwolle in de Eredivisie in 2012 pakte Feyenoord tegen geen club minder uitpunten dan tegen PEC (één), maar dit keer vertrok men dus met de volle buit uit het MAC³PARK Stadion. De bezoekers leken de zege vrij snel veilig te stellen, want na vijftien minuten stond er een 0-2 stand op het bord. Van Persie prikte na tien minuten binnen na voorbereidend werk van Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis en vijf minuten later drukte de recordtopscorer van Oranje af na afleggen van Boëtius. Feyenoord profiteerde daarmee optimaal van balverlies van Rick Dekker op het middenveld.

PEC Zwolle had de wedstrijd een heel ander gezicht kunnen geven als men voor de openingstreffer zelf op voorsprong was gekomen. Daartoe kreeg men namelijk zeker kansen: Queensy Menig en Youness Mokhtar kregen de bal na negen minuten na een interceptie van Dekker echter niet voorbij Brad Jones. Feyenoord kwam na de treffers van Van Persie niet meer in de problemen in de eerste helft en kreeg zelf kansen op de 0-3: Nicolai Jörgensen, Kevin Diks en Van Persie faalden echter in de afronding. John van ’t Schip moest wat verzinnen voor de tweede helft, maar voerde in de rust geen wissel(s) door.

Zwolle kwam sterk uit de kleedkamer en kreeg een kans via Namli, maar het was Feyenoord dat zich opnieuw dodelijk toonde in de afwerking. Diederik Boer verkeek zich op een schot van Karim El Ahmadi: 0-3. De Blauwvingers gaven echter niet op en deden een minuut later weer wat terug: Saymak schoot strak binnen na een lage voorzet van Kingsley Ehizibue, maakte zijn elfde van het seizoen en bracht de spanning enigszins terug in de wedstrijd: 1-3. Kort hierna werd Van Persie overigens afgelost door Jens Toornstra; de aanvaller was niet ongeschonden uit het eerste bedrijf gekomen.

De treffer van Saymak gaf vertrouwen en de aansluitingstreffer leek in de lucht te hangen. Zo moest Jones redding brengen na een schot van Mokhtar en stuitte de keeper de opkomende Ryan Thomas. Tegen de verhouding in kwam Feyenoord na 77 minuten op 1-4: Tonny Vilhena schoof raak na een vlot lopende aanval en een pass van Berghuis. Ondanks de ruime marge werd het nog spannend: invaller Piotr Parzyszek benutte een strafschop na een overtreding van Boëtius op Ehizibue en maakte er na 88 minuten ook 3-4 van. Zwolle ging op jacht naar een punt, maar slaagde er niet in om voor een vierde keer te scoren.