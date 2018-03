Van Bronckhorst: ‘Mensen die je een dodelijke ziekte toewensen, heftig’

Regerend landskampioen Feyenoord maakt een tegenvallend seizoen door en dat leidt de laatste tijd tot toenemende onvrede onder de achterban. Giovanni van Bronckhorst merkt dat ook, aangezien hij op social media nogal wat verwensingen naar zijn hoofd geslingerd krijgt. De coach signaleert in gesprek met het Algemeen Dagblad dat dit een betrekkelijk nieuw fenomeen is.

De trainer van de Rotterdammers is niet de enige die via onder meer Twitter wordt ‘aangesproken’: “Mensen die je een dodelijke ziekte toewensen, dat is best heftig. Zelf sta ik vrij nuchter in het leven, maar het gaat hier ook mijn vrouw en kinderen aan. Die reageren doorgaans anders. Nee, dit soort berichten heb ik als speler nooit gehad, toen was er ook nog nauwelijks sprake van social media. Toen wij met Oranje in 2010 naar het WK in Zuid-Afrika gingen, kwam dat net een beetje opzetten.”

Van Bronckhorst snapt dat er kritiek is in een voetbaljaargang waar Feyenoord een jaar na de landstitel moet strijden om plek vier en haalt zijn voormalige coach bij Arsenal Arsène Wenger aan, die stelt dat de kritiek niet persoonlijk is, maar puur komt doordat the Gunners niet winnen: “Maar dit gaat erg ver. We kijken met mijn management en de club ook of we er iets tegen kunnen doen.”

Hoewel Feyenoord twee jaar geleden ook geen topseizoen doormaakte, bleven dergelijke verwensingen toen wel uit: “Nee, vorig seizoen gebeurde dit nooit. Maar in mijn debuutjaar, toen we zeven keer op een rij verloren, ook niet. Het is echt iets van dit seizoen.” Van Bronckhorst heeft zelf wel een idee wat een passende straf zal zijn voor mensen die schelden met dodelijke ziektes: “Laat iemand die dergelijke dingen achterlaat op Twitter een dag in het Sophia rondkijken. Dat lijkt mij een passende straf.”