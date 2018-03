André Onana in genade aangenomen door interim-bondscoach Kameroen

André Onana is voor de eerste keer sinds de Confederations Cup weer opgeroepen voor de nationale ploeg van Kameroen, zo heeft het Afrikaanse land dinsdagmiddag bevestigd. De doelman van Ajax leefde eerder in onmin met voormalig bondscoach Hugo Broos, die in december werd ontslagen door de nationale voetbalbond van het land.

Broos gaf toen aan dat Onana niet meer opgeroepen wilde worden, waarna de sluitpost dat ontkende. Tijdens de Afrika Cup van begin vorig jaar lagen de twee ook al met elkaar in de clinch aangezien Onana er de voorkeur aan gaf om bij Ajax te blijven boven als derde doelman af te reizen naar het toernooi.

Alexander Belinga neemt na het ontslag van Broos voorlopig de honneurs waar en heeft Onana wel opgenomen in zijn 25-koppige selectie, net als doelmannen Carlos Kameni en Fabrice Ondoa (een neef van de Ajax-goalie) en spelers als Eric Maxim Choupo Moting en Vincent Aboubakar. Kameroen, dat zich niet wist te plaatsen voor het WK van aankomende zomer, oefent op 25 maart tegen Koeweit.