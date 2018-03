‘Top van PSG reist af naar Brazilië na zorgwekkende berichten over Neymar’

Neymar is geopereerd aan zijn voet en herstelt momenteel in Brazilië. De aanvaller van Paris Saint-Germain kwam afgelopen zomer voor 222 miljoen euro naar Frankrijk, maar wordt vandaag de dag alweer hevig in verband gebracht met een vertrek bij PSG. Nasser Al-Khelaïfi en Antero Henrique reizen daarom af naar Brazilië om te gaan praten met de sterspeler, zo meldt Téléfoot.

De voorzitter annex eigenaar en de sportief directeur van PSG gaan een gesprek aan met Neymar om te zien hoe het met hem gaat. Ook wil het tweetal achterhalen of Neymar ook daadwerkelijk van plan is om zijn contract, dat loopt tot medio 2022, uit te zitten. De geruchten doen namelijk de ronde dat Neymar spijt zou hebben van zijn vertrek bij Barcelona en terug zou willen keren naar LaLiga.

Hierbij zou niet alleen Barcelona, maar ook het geïnteresseerde Real Madrid de volgende bestemming van Neymar kunnen zijn. Verschillende spelers en beleidsbepalers van beide grootmachten hebben reeds aangegeven open te staan voor de komst van de Braziliaan. Naar verwachting komt Neymar dit seizoen niet meer in actie voor PSG en is het maar de vraag of hij volledig fit aan het WK zal deelnemen.