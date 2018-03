‘Ik hoorde het vrijdag en keek Ten Hag aan: zo, dat is wel wat’

Erik ten Hag verraste zondag door Joël Veltman te passeren op de rechtsbackpositie. De verdediger moest op de bank plaatsnemen tegen sc Heerenveen (4-1); Matthijs de Ligt nam de aanvoerdersband over. De pas achttienjarige De Ligt hoorde het nieuws vrijdag al. "Toen keek ik hem (trainer Erik ten Hag, red.) aan van: Zo, dat is wel wat."

"Hij zei dat hij mij een leider vindt die iets kan overbrengen op de ploeg. Daarom maakte hij me aanvoerder", verklaart De Ligt na de ruime overwinning op Heerenveen in gesprek met FOX Sports. De jongeling begrijpt dat Veltman baalt van de ontwikkeling. "Het is nooit lekker als iemand gepasseerd wordt. Voor ons en hem is dat niet leuk. Iedereen wil spelen en hij is een van ons. De topsport is keihard. Nu was ik aanvoerder, wie weet wat er de volgende wedstrijd gebeurt."

De Ligt heeft van Ten Hag niet de toezegging gekregen dat hij voortaan de aanvoerder van Ajax is. Daar moet hij het nog met de trainer over hebben, vertelt De Ligt. "Veltman is de eerste aanvoerder. Daarachter heb je ook nog een paar mannen die aanvoerder kunnen zijn." De mandekker vindt het een eer om de aanvoerdersband te dragen en zag het nieuws niet aankomen. "Ik was verrast. Ik zei dat ik de uitdaging aan wilde gaan. Voor mij was het ook mooi."