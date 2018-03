‘Vraag maar aan Keizer of Ten Hag, vinden zij dat nog steeds?’

John van den Brom is bezig aan vierde seizoen bij AZ en de Alkmaarders kennen met een derde plek in de Eredivisie, twee punten achter nummer twee Ajax, en het bereiken van de finale van het toernooi om de KNVB Beker tot nu toe een prima voetbaljaargang. De trainer lijkt dan ook op zijn plek te zitten in het AFAS Stadion en vraagt zich af of hij nog wel een echte stap omhoog kan maken in het Nederlandse voetbal.

Van den Brom ontving nog nooit een aanbieding van Ajax, PSV of Feyenoord: “Je moet altijd ambitie hebben, vind ik. Maar iedereen heeft het altijd maar over Ajax, PSV en Feyenoord. Is dat wel het walhalla vraag ik me weleens af. Vraag maar aan Marcel Keizer of Erik ten Hag. Vinden zij dat nog steeds?”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Volgens de trainer van de Alkmaarders is de druk bij Ajax niet hoger dan bij AZ, maar kan hij bij zijn huidige werkgever wel in alle rust werken. Van den Brom denkt dat het vooral de vraag is hoe iemand omgaat met de druk die de buitenwereld creëert: “Ik heb ooit met Anderlecht in de Champions League gevoetbald. Dat is het mooiste wat er is. We wonnen niet veel, maar het is wel kicken. Dat nog eens meemaken, dat is een ambitie.”

AZ werd in de seizoenen 1980/81 en 2008/09 landskampioen en Van den Brom merkt dat het makkelijk is om over een eventuele landstitel te praten als de club aan een goed jaar bezig is: “Maar als je dat doel niet hebt hier, dan nemen we al genoegen met die derde plek. Hebben we al een keer gehaald hier. Dan heb je Europees voetbal. Hartstikke leuk, maar dat halen we acht van de tien keer.”