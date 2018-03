‘Ik ben niet van plan om naar directie te gaan en mijn contract in te leveren'

Onder leiding van Gertjan Verbeek won FC Twente slechts een van de zestien Eredivisie-duels en strandde de Enschedese club in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De 55-jarige oefenmeester weet dat een dergelijke reeks tot ontslag kan leiden. "In Nürnberg heb ik ook wel eens een tijd lang niet achter elkaar gewonnen. Daar leidde dat tot ontslag.”

“Ik weet hoe het werkt in de voetballerij”, benadrukt Verbeek vrijdag in gesprek met De Telegraaf. De oefenmeester maakt zich desondanks geen zorgen over zijn toekomst in Enschede, waar men hoopt dat de streekderby van vrijdagavond bij Heracles Almelo drie punten gaat opleveren. "Daar houd ik me totaal niet mee bezig. Ik heb er nog alle vertrouwen in dat we het tij gaan keren."

Verbeek heeft er nog alle vertrouwen in dat FC Twente boven de rode streep gaat eindigen, zo citeert TC Tubantia. "Een collega is al bezweken onder de druk (Erwin van de Looi, red). Ik weet hoe het werkt. Maar ik heb er nog alle vertrouwen in dat we het gaan redden. Als ik dat niet zou hebben, dan moet ik naar de directie gaan en m'n contract inleveren. Dat ben ik niet van plan.”

“Ik doe mijn stinkende best en ga elke dag nog met plezier naar het werk.” FC Twente en Sparta Rotterdam hebben slechts één punt meer dan hekkensluiter Roda JC Kerkrade en tegelijkertijd vijf punten minder dan nummer vijftien Willem II.