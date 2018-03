AZ staat trio af: ‘Ze zijn goed genoeg voor de definitieve selectie’

AZ is goed vertegenwoordigd in de voorselectie van het Nederlands elftal. Wout Weghorst, Guus Til en Marco Bizot werden opgeroepen door Ronald Koeman en hopen volgende vrijdag de laatste schifting te overleven. John van den Brom is trots op zijn pupillen, zo vertelt hij in De Telegraaf.

De club uit Alkmaar levert voor het eerst sinds juni 2009, toen Stijn Schaars, Demy de Zeeuw en David Mendes da Silva werden geselecteerd, drie spelers af aan Oranje, al moet de definitieve selectie natuurlijk nog bekend worden gemaakt. “Ronald is hier ook op bezoek geweest en toen hebben we gesproken over deze namen. Prachtig natuurlijk dat ze er nu bij zitten”, aldus Van den Brom.

“Dit past bij waar we als club mee bezig zijn. Het begin is er. Ik vind deze jongens ook goed genoeg voor de definitieve selectie, maar ik wil absoluut niet op de stoel van Ronald gaan zitten.” De 51-jarige trainer voegt eraan toe dat hij met AZ ‘op schema’ ligt: de noorderlingen staan met 56 punten op de derde plaats in de Eredivisie en plaatsten zich ook voor de finale van de KNVB Beker, die op 22 april wordt afgewerkt.

“Wij bewijzen dat aanvallend voetbal en weinig tegendoelpunten samen kunnen gaan, omdat we met z’n allen aanvallen én met z’n allen verdedigen”, vervolgt Van den Brom. “Ik hou eigenlijk niet van vergelijken, maar dat is wel een groot verschil met vorig seizoen. We hebben het nu veel beter op de rit. Maar ook niet meer dan dat, hoor. We kunnen altijd beter, dat blijf ik zeggen.” Komende zondag staat het uitduel met Feyenoord op het programma.