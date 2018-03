Van der Sar slaat terug: ‘Wees dan een kerel en zeg wie je bent’

Edwin van der Sar kan naar eigen zeggen weinig met de kritiek op zijn functioneren. Erelid Arie van Os liet dinsdag weten dat de algemeen directeur ‘de eer aan zichzelf’ moet houden en dat hij er niet mee zou kunnen ‘leven’ als Van der Sar desondanks op zijn positie blijft zitten. Een dag later meldde De Telegraaf dat Van Os niet de enige is die vraagtekens plaatst bij het werk van Van der Sar.

Die critici werden in de krant echter niet met naam en toenaam genoemd. “Ik vind dat meneer Van Os het ook niet via de krant had moeten doen, maar die laat tenminste nog zijn naam erbij zetten. Anoniem vanuit de club, daar kan ik niks mee. Wees dan een grote kerel en zeg wie je bent”, reageert de 47-jarige Van der Sar nu in De Telegraaf.

De voormalig doelman voegt eraan toe dat het evident is dat Ajax momenteel in een ‘lastige fase’ zit, maar dat hij verder ‘niet inhoudelijk’ op de kritiek van onder anderen Van Os wil reageren. “Maar ik sta open voor kritiek. Dat was als speler zo en is als directeur niet anders.” Van Os was van 1989 tot 2001 penningmeester bij Ajax en werd uiteindelijk opgevolgd door bankier Hein Blocks.

“Uiteraard heb ik het nog wel naar mijn zin”, vervolgt de 130-voudig international van het Nederlands elftal. “Natuurlijk is mijn werk leuker als we winnen. Maar dat geldt ook voor de spelers, de fans en iedereen hier op kantoor en op De Toekomst.” President-commissaris Leo van Wijk laat weten dat de Raad van Commissarissen ‘achter het door de directie gevoerde beleid’ staat. Ook Van Wijk wil echter niet nader ingaan op de kritiek op Van der Sar.