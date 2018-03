Steun voor Ten Hag: ‘Alsjeblieft, niet weer een nieuwe trainer’

Erik ten Hag is nog niet zo lang trainer van Ajax, maar na de nederlaag tegen Vitesse (3-2) vragen steeds meer commentatoren en supporters zich af of hij de juiste man is voor de Amsterdammers. Justin Kluivert vindt echter dat de 48-jarige Ten Hag de tijd moet krijgen, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

“Ik vind het een prima staf. Alsjeblieft, niet weer een nieuwe trainer”, zo wordt de achttienjarige linksbuiten geciteerd. Kluivert kon Ajax niet voor een verliespartij behoeden in GelreDome en kijkt in de spiegel: “Ik moet in de wedstrijden veel meer laten zien. Er staan.”

“En ik ben van plan om dat de komende wedstrijden en het komende jaar te doen. Ik baal van mezelf dat het tegen Vitesse niet is gelukt, want ik wil een speler zijn die het team op sleeptouw neemt. Dit is niks”, aldus Kluivert, die dit seizoen na 28 wedstrijden in Ajax 1 op 7 doelpunten en vier assists staat.