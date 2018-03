Chelsea vreest voor evenaring van slechte serie uit tijdperk-Benítez

De titelverdediger en aankomend kampioen van de Premier League staan zondag tegenover elkaar. Manchester City neemt het op tegen Chelsea en heeft liefst 22 punten meer dan de formatie van Antonio Conte, die vijfde staat. The Citizens kunnen hun derde zege op rij boeken in de Premier League, terwijl Chelsea na drie nederlagen in vier speelronden wel weer een opsteker kan gebruiken. Opta blikt vooruit op het duel in het Etihad Stadium, zondag vanaf 17.00 uur.

0 Manchester City won in september met 0-1 van Chelsea en won twee keer eerder twee Premier League-duels in één seizoen van de Londenaren, in 2009/10 en 2015/16.

0 Chelsea won vorig seizoen met 1-3 in Manchester, maar won sinds de periode 2005-2008 nooit meer twee competitiewedstrijden achter elkaar in het Etihad Stadium.

0 Manchester City won slechts een van de laatste vier thuiswedstrijden in de competitie tegen the Blues. Die zege dateert van augustus 2015, toen het 3-0 werd.

0 Manchester City won de laatste dertien thuiswedstrijden in de Premier League en scoorde in ieder duel ten minste twee keer. Liverpool is de ploeg die het vaakst achter elkaar minstens twee keer scoorde in Premier League: veertien wedstrijden in het seizoen 2013/14.

0 Chelsea verloor drie van de laatste vier Premier League-wedstrijden, evenveel nederlagen als in de 23 competitieduels daarvoor.

0 Chelsea ging in de laatste twee Premier League-uitwedstrijden onderuit en verloor sinds maart 2013 onder Rafael Benítez buitenshuis nooit drie keer achter elkaar.

0 Sergio Agüero heeft vijf doelpunten gemaakt in zijn laatste vier Premier League-wedstrijden tegen Chelsea.

0 In zijn laatste zeven wedstrijden tegen Manchester City (over alle competities gezien) was Eden Hazard betrokken bij acht doelpunten: vier treffers en vier assists.