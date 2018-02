Ziyech baalt: ‘ADO heeft welgeteld één keer op doel geschoten’

Ajax leed zondag duur puntverlies tegen ADO Den Haag en dat had volgens Hakim Ziyech niet gehoeven. De middenvelder vond de Amsterdammers veel beter spelen dan de opponent, zo geeft hij aan in een interview met De Volkskrant.

“ADO heeft welgeteld één keer op doel geschoten en bij ons wilde de bal er niet in. ADO hield zeven man consequent achterin op één lijn en toch kregen we kansen”, aldus Ziyech. “De afronding was matig en dat kunnen we onszelf verwijten. Naarmate de tijd begon te dringen, werden we minder geduldig.”

Opvallend was overigens dat de Marokkaans international 47 keer balverlies leed, het hoogste aantal voor een speler in een Eredivisiewedstrijd sinds die statistiek door Opta wordt bijgehouden sinds het seizoen 2010/11. Ajax heeft de achterstand op koploper PSV op zien lopen tot zeven punten.