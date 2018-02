‘Chelsea overweegt Conte door ‘wraakzuchtige’ Van Gaal te vervangen’

Chelsea overweegt om Louis van Gaal aan te stellen indien Antonio Conte wordt ontslagen, zo schrijven Britse media zondag. De 66-jarige Nederlander vervulde sinds zijn vertrek bij Manchester United, twintig maanden geleden, geen enkele trainersfunctie meer. Van Gaal zou echter alleen als een tussenoplossing worden beschouwd.

Van Gaal zou welwillend staan tegenover een short-term job in de Premier League en zeker bij Chelsea, mede omdat hij nog steeds verbolgen is over zijn gedwongen vertrek uit Manchester. Een dag na het winnen van de FA Cup volgde de onheilstijding, ondanks een contract tot medio 2017. “De wijze waarop Manchester United met mij is omgegaan, vind ik afschuwelijk. En vals”, zo erkende Van Gaal afgelopen maand.

In het eerste jaar na zijn ontslag bij Manchester United kon Van Gaal bondscoach van Belgie worden, maar hij wilde liever dat de Engelsen zijn salaris bleven uitbetalen. “Ik was zo wraakzuchtig dat ik het heb laten gaan”, stelde Van Gaal. “Eigenlijk dom, want de sportieve overweging is het belangrijkste. Maar zo stond ik er toen nog in. Het draaide bij mij meer om de wraak: dat ze alles moesten betalen.”

Chelsea zou, indien Conte dit seizoen wordt ontslagen, in de zomer een trainer voor de langere termijn willen aanstellen. De regerend kampioen van Engeland staat op een vierde plaats in de Premier League. Slechts vier van de laatste dertien wedstrijden, in alle competities, werden in winst omgezet. In het eerste duel met Barcelona, in het kader van de achtste finales van de Champions League, werd thuis met 1-1 gelijkgespeeld.