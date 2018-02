Fraser zet duo van Vitesse de wacht aan: ‘Ik heb ook mijn grenzen’

Henk Fraser eist stabiliteit van Fankaty Dabo en Lassana Faye. In aanloop naar het duel van Vitesse met VVV-Venlo dient Vyacheslav Karavaev zich nadrukkelijk aan. Fraser vindt dat de backs te vaak dromen in wedstrijden en dat kan fatale gevolgen hebben. Het krediet van Dabo en Faye bij Vitesse is dan ook op.

“Niemand kan tien minuten later beginnen dan de rest”, zegt Fraser in de Gelderlander. “Soms zie ik ze ook een tijdje niet meedoen. Dat kostte me in het geval Dabo tegen Excelsior een wissel. In die fase na rust kreeg Excelsior drie kansen op rij. Hij was niet bij de les. Maar ook Faye heeft een prikkel nodig.”

Vitesse verloor twee van de laatste drie Eredivisie-duels en de zevende plek loopt derhalve gevaar. Het duel met VVV is daardoor enorm belangrijk geworden. “Ik heb dit seizoen mijn loyaliteit naar de spelers getoond”, stelt Fraser. “Iedereen heeft volop krediet gekregen. Maar ik heb ook mijn grenzen. Ik moet presteren met Vitesse. Wij moeten aan het einde van het seizoen de play-offs halen.”

Fraser liet Karavaev op de training als back trainen, zowel op rechts als op links. Hij erkent dat het een serieuze optie is. “ Dabo en Faye staan model voor Vitesse. We zijn wisselvallig. Dat vertaalt zich in de resultaten en daardoor is onze speelruimte zo’n beetje op.”