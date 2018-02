‘Een terugkeer bij AZ was geen optie, FC Twente was de beste keuze’

Adam Maher staat achter zijn keuze voor FC Twente in januari. Bij PSV werd het contract van de middenvelder ontbonden, waardoor hij transfervrij naar Enschede kon. Daar werd Maher herenigd met trainer Gertjan Verbeek. De afgelopen jaren waren voor Maher niet bevredigend en dat komt volgens hem deels door een gebrek aan vertrouwen. In onderstaande video vertelt Maher over zijn keuze voor FC Twente, zijn samenwerking met Verbeek en het perspectief van PSV in de titelstrijd.