Locadia beleeft droomdebuut bij Brighton & Hove Albion

Southampton heeft zich voor het eerst sinds 2004/05 geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. The Saints hadden zaterdag aan doelpunten van Wesley Hoedt en Dusan Tadic voldoende om West Bromwich Albion uit te schakelen. Brighton & Hove Albion plaatste zich ten koste van Coventry City voor de volgende ronde (3-1) en Jürgen Locadia luisterde zijn debuut op met een treffer.

Brighton & Hove Albion - Coventry City 3-1

Door blessureleed moest Locadia zijn debuut lang uitstellen, maar zaterdag had de ex-PSV'er een basisplaats. Hij maakte zich direct populair, door zijn doelpuntenaccount al na een kwartier te openen. Een voorzet van Anthony Knockaert kwam in de buurt van de strafschopstip aan bij Locadia, die overtuigend raak schoot in de linkerhoek. Een kopbal van Connor Goldson in de kruising betekende de 2-0.

Bij Brighton bleef Tim Krul in de pauze achter in de kleedkamer, nadat hij in het slot van de eerste helft een kwetsuur opliep. Negen minuten na rust maakte Davy Pröpper zijn entree als invaller. De voorsprong van Brighton kwam na rust niet in gevaar; Leonardo Ulloa breidde de marge juist uit, door knap raak te koppen na een afgemeten voorzet van Bruno. Toch was het laatste woord aan de bezoekers: Jonson Clarke-Harris bepaalde de eindstand.

West Bromwich Albion - Southampton 1-2

Southampton kende een uitstekend begin van de wedstrijd, want Hoedt volleerde de bal na elf minuten binnen na een hoekschop van James Ward-Prowse en maakte zo zijn eerste doelpunt in Engelse dienst. West Bromwich ging op zoek naar een snel antwoord: James McClean loste een poging, maar die zeilde naast en Alex McCarthy werd ook daarna nauwelijks op de proef gesteld. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van the Baggies: McCarthy redde op een kopbal van Craig Dawson en had ook een reflex in huis op een van richting veranderd schot van Grzegorz Krychowiak na een klein uur spelen.

Op het moment dat West Bromwich echt aanspraak begon te maken op de gelijkmaker, maakte Tadic er 0-2 van. De voormalig aanvaller van FC Twente en FC Groningen controleerde een hoge bal van Guido Carrillo en liet Ben Foster met een mooie chip kansloos. Doordat José Salomón Rondón na een uur spelen wat terugdeed, keerde de spanning terug op The Hawthorns, maar Southampton gaf de voorsprong niet meer uit handen.