Feyenoord ontvangt Heracles: afwezigen en vermoedelijke opstelling

De wedstrijd tegen Heracles Almelo brengt bij Feyenoord mooie herinneringen naar boven. Vorig seizoen was het Dirk Kuyt die tegen de ploeg van John Stegeman de Rotterdammers naar de zege en daarmee het kampioenschap schoot. Hoe anders staan de zaken er zondag voor, als Heracles weer op bezoek komt in De Kuip. Met nog elf wedstrijden voor de boeg zijn de Rotterdammers afgeschreven voor de landstitel en mag het alleen nog hopen op de KNVB Beker. Een overwinning is broodnodig, want bij een nieuwe nederlaag kan het zomaar zijn dat Feyenoord na zondag terug is te vinden op de zevende plaats op de ranglijst.

Feyenoord wacht in 2018 nog altijd op de eerste uitoverwinning, terwijl dit jaar op eigen veld tot dusver alle wedstrijden gewonnen werden. Met de steun van Het Legioen is de regerend kampioen van Nederland een machine die bijna niet te verslaan is voor ploegen uit de Eredivisie. Op vreemde bodem gaat het de ploeg van Giovanni van Bronckhorst minder goed af, zoals bijvoorbeeld vorig weekend. In Arnhem was Vitesse met 3-1 te sterk en eindigde Feyenoord met negen man, door rode kaarten van Bilal Basacikoglu en Tyrell Malacia. Zondagmiddag hoopt de nummer vier van de competitie zich te revancheren tegen Heracles.

Blessures Feyenoord

Van Bronckhorst heeft problemen op de linkerflank. Malacia zal er door een schorsing niet bij zijn, terwijl Ridgeciano Haps geblesseerd is. Ook met Jeremiah St. Juste houdt de trainer geen rekening, zo vertelde hij vrijdag op de persconferentie. “Het ziet er niet heel goed uit voor zondag. Er moet nog heel wat gebeuren, willen zij beschikbaar zijn tegen Heracles," aldus Van Bronckhorst. Ook Sam Larsson is er niet bij tegen Heracles. De Zweedse buitenspeler viel tegen FC Groningen uit en staat de komende weken nog buitenspel.

Schorsingen Feyenoord

Basacikoglu ging vorige week tegen Vitesse over de schreef en zit tegen Heracles een schorsing uit. Dat geldt ook voor Malacia, die aan de noodrem moest trekken in Arnhem en zodoende ook vroegtijdig de kleedkamer mocht opzoeken.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Van Bronckhorst kondigde vrijdag aan dat hij de linksbackpositie laat opvullen door Tonny Vilhena of Kevin Diks. Volgens het Algemeen Dagblad is de keuze gevallen op laatstgenoemde. Dezelfde krant meldde ook dat Robin van Persie zich mag opmaken voor zijn eerste basisplaats. Hij zal starten als aanvallende middenvelder, terwijl Jens Toornstra als hangende linksbuiten gaat spelen. Jean-Paul Boëtius valt zodoende opnieuw buiten de boot.

Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo: Castro, Breukers, Wuytens, Pröpper, Baas, Van Ooijen, Jakubiak, Monteiro, Kuwas, Vermeij, Peterson

Heracles Almelo – Feyenoord eerder dit seizoen

Door doelpunten van Steven Berghuis (2) en Boëtius zat Feyenoord in september in Almelo na een halfuur spelen al op rozen. In de tweede helft werd het echter nog spannend, want via Reuven Niemeijer kwam de thuisploeg nog terug tot 2-3. Invaller Larsson nam vlak voor tijd echter alle zorgen weg door op aangeven van Toornstra de eindstand op 2-4 te bepalen.

Statistieken Feyenoord – Heracles Almelo

O Feyenoord won dertien van de zeventien thuisduels met Heracles in de Eredivisie, waaronder de kampioenswedstrijd van afgelopen seizoen (3-1 op 14 mei 2017).

O Feyenoord scoort in de Eredivisie gemiddeld vaker tegen Heracles Almelo (3 per duel) dan tegen elk ander huidig team uit de competitie (104 in totaal).

O Na de laatste ontmoeting met Heracles op 9 september (2-4 winst) won Feyenoord nog maar zeven van de negentien competitiewedstrijden (G6, V6) en zou het in een ranglijst over deze periode achtste staan.

O Voor de winterstop had Feyenoord gemiddeld 31 balcontacten in de vijandelijke zestien per Eredivisieduel, na de winterstop is dat gemiddelde gezakt naar 25.

O Nicolai Jörgensen kwam in zijn laatste vijf competitieduels tot slechts twee schoten op doel en was sinds de winterstop nog bij geen enkele Eredivisietreffer direct betrokken.