‘Roekeloze’ miljoenenaankoop gefileerd: ‘Hij laat zijn teamgenoten in de steek’

Serge Aurier speelde dinsdagavond tegen Juventus niet zijn beste wedstrijd voor Tottenham Hotspur. De vleugelverdediger, die afgelopen zomer voor 25 miljoen euro werd weggeplukt bij Paris Saint-Germain, veroorzaakte onder andere een penalty door een overtreding te maken op Douglas Costa. Rio Ferdinand heeft geen goed woord over voor de international van Ivoorkust.

"Als een verdediger heb ik het nooit gezien in Aurier", begint de oud-verdediger van onder meer Manchester United bij BT Sport. "Hij is roekeloos en laat zijn teamgenoten te vaak in de steek." De overtreding van Aurier had geen naar gevolg, aangezien Gonzalo Higuain de penalty op de lat schoot. Zodoende bleef de tussenstand 2-1, waarna Tottenham in de tweede helft langszij kwam (2-2).

Ferdinand zag dat de verdediging van Tottenham bij beide doelpunten van Higuain, voortkomend uit een vrije trap en een strafschop, niet zat op te letten. "Tottenham toonde na een verschrikkelijke start hun volwassenheid. Maar op dit niveau moet de concentratie er vanaf minuut één zijn. Het was een puinhoop. Het optreden van de vier verdedigers bij de eerste goal was echt slecht."