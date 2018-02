Kluivert adviseert: ‘Natuurlijk is het lastig om Barcelona af te wijzen’

Justin Kluivert wordt de afgelopen maanden nauwlettend in de gaten gehouden door de Europese top, waarbij namen als Manchester United, Barcelona en Borussia Dortmund als geïnteresseerde partijen de revue passeren. Vader Patrick zegt dat zijn zoon met zijn spel in de toekomst beter zal passen in LaLiga dan in de Premier League.

"Hij moet met beide voeten op de grond blijven. Hij is nog maar achttien jaar en moet kalm blijven. De beste beslissing maak je uiteindelijk met je hart. Natuurlijk is het lastig om Barcelona af te wijzen, zo is dat ook bij andere topteams. Het belangrijkste is dat je met je hart voor een ploeg kiest die bij je spel past", zegt Kluivert senior in gesprek met Cadena Ser.

Momenteel onderhandelt Kluivert junior met Ajax over een nieuw contract; de huidige verbintenis loopt tot medio 2019. Vader hoopt dat de aanvaller nog een tijdje in Amsterdam te bewonderen zal zijn: "Ik vind dat hij nog een jaar of wat langer bij Ajax moet spelen om fysiek en mentaal te groeien. Hij voelt zich goed en zelfverzekerd. Als je een goede kop hebt, komt het uiteindelijk vanzelf wel."

Geld is volgens de oud-spits van Barcelona minder van belang: "Je moet niet de club kiezen die het meeste betaalt, maar die het beste bij je stijl past. Dan zie ik hem eerder in Spanje dan in de Premier League." De vleugelspeler zelf wil uiteindelijk graag in de Spaanse top voetballen, erkende hij eerder: "Uiteindelijk wil ik heel graag bij Barcelona of Real Madrid terechtkomen. Barcelona zit in mijn hart, maar wie ben ik om 'nee' te zeggen tegen Real Madrid?"