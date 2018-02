‘Ik heb Arsenal verlaten omdat ik me verder wilde ontwikkelen’

Alexis Sánchez is duidelijk over zijn beweegredenen waarom hij Arsenal afgelopen transferwindow achter zich liet om te gaan spelen bij Manchester United. De Chileense aanvaller zegt in gesprek met Sky Sports dat vooral het perspectief op prijzen winnen bij the Red Devils hem heeft doen besluiten het Emirates Stadium in te ruilen voor Old Trafford.

"Ik vind dat Manchester United, al sinds mijn jeugd… Ik zeg dit niet omdat ik nu hier ben, ik ben een eerlijke gast en lieg nooit… Ik vind het de grootste club in Engeland. Dat is wat ik vind. Er zijn heel veel grote clubs en Arsenal is ook een van deze clubs. Een gigantische club. Maar nu ik hier ben, kijkend naar het logo, ben ik van mening dat United altijd alles moet winnen, omdat het zo’n grote club is. Het logo zegt alles."

"Ik ben hier gekomen om prijzen te winnen. Ik heb Arsenal verlaten, omdat ik me wilde ontwikkelen en wil leren als speler. Ik wilde een nieuwe club ervaren", vervolgt de 29-jarige dribbelaar. "Manchester United is een grote speler in het mondiale voetbal. Ik ben hierheen gekomen om alles te winnen, anders was ik hier nooit naartoe gekomen."

Afgelopen zomer wilde Sánchez Arsenal al verlaten, nadat hij kenbaar had gemaakt dat hij dolgraag in de Champions League wilde acteren. Manchester City was zeer geïnteresseerd om de international over te nemen, maar uiteindelijk ketste de deal, die bijna rond was, af. Manchester United besloot zich te mengen in de strijd om de Chileen en moest uiteindelijk Henrikh Mkhitaryan de omgekeerde weg laten bewandelen om de aanvaller te strikken.