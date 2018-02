Blessures, schorsingen en vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Groningen

Feyenoord tegen FC Groningen is een wedstrijd tussen twee ploegen die bezig zijn aan een teleurstellend seizoen. Waar de ploeg van Giovanni van Bronckhorst al zoveel punten hebben verspeeld dat de achterstand op koploper PSV is opgelopen tot 22 punten, moet Groningen oppassen dat het niet in de gevarenzone terechtkomt. Feyenoord wil zich donderdagavond voor eigen publiek revancheren voor de pijnlijke nederlaag van afgelopen zondag tegen VVV-Venlo.

Feyenoord heeft een week van uitersten achter de rug. Op eigen veld werd PSV in de KNVB Beker met 2-0 opzij gezet, terwijl zondag VVV met 1-0 te sterk was. Het was alweer de tweede nederlaag voor Feyenoord in 2018, want direct na de winterstop bleek Ajax met 2-0 te sterk. Zodoende is de club bezig aan een teleurstellend seizoen. Na de behaalde landstitel bleek de Champions League een stap te hoog, is in de Eredivisie de vijfde plaats op de ranglijst ingenomen en is de KNVB Beker de enige kans op een prijs. De vorig jaar zo geprezen Van Bronckhorst krijgt steeds meer kritiek te verwerken, met name op zijn behoudende wisselbeleid. Zondag bracht hij tien minuten voor tijd bij een 0-0 stand Robin van Persie binnen de lijnen, maar haalde hij Nicolai Jörgensen naar de kant. Woensdag tijdens de persconferentie kwam hij terug op die wissel.

Blessures Feyenoord

De ziekenboeg, die in de eerste helft van het seizoen nog overvol was, is leeggestroomd. Ridgeciano Haps, Sven van Beek, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zaten voor de winterstop allemaal in de lappenmand, maar allen zijn weer inzetbaar. Voor het duel met FC Groningen beschikt Van Bronckhorst over een compleet fitte selectie, want ook Bart Nieuwkoop is hersteld van zijn hoofdblessure.

Schorsingen Feyenoord

Feyenoord heeft geen geschorste spelers voor het duel met Groningen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Met een volledig fitte selectie heeft Van Bronckhorst weer wat te kiezen en volgens het Algemeen Dagblad heeft de coach wat knopen doorgehakt. Ten opzichte van de wedstrijd tegen VVV-Venlo zijn Tyrell Malacia en Renato Tapia hun basisplaatsen kwijt. Van Bronckhorst grijpt terug naar Jan-Arie van der Heijden, die naast Van Beek komt te spelen. Op links krijgt Haps de voorkeur.

FC Groningen – Feyenoord eerder dit seizoen

Eind november stonden de twee ploegen tegenover elkaar in Groningen en was het Feyenoord dat er met de punten vandoor ging. Het was de wedstrijd waarin Haps zijn sleutelbeen brak en waarin de bezoekers wonnen dankzij doelpunten van Vilhena en Jörgensen.

Statistieken Feyenoord - FC Groningen

O De laatste keer dat Feyenoord een Eredivisie-wedstrijd van FC Groningen verloor was op 30 oktober 2011 (toen 6-0), sindsdien zijn de Rotterdammers al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen tegen de Groningers (acht zeges, vier remises).

O Er vielen achttien rode kaarten in Eredivisie-duels tussen Feyenoord en FC Groningen; in geen enkele Eredivisie-ontmoeting werd er vaker rood getrokken.

O FC Groningen kwam niet tot scoren in zes van de laatste negen competitieduels met Feyenoord, waaronder de laatste drie; Michael de Leeuw was 326 minuten geleden de laatste die namens Groningen scoorde tegen Feyenoord.

O Feyenoord staat momenteel al op één competitienederlaag meer (vijf) dan vorig seizoen (vier); deze eeuw stond slechts één regerend landskampioen er slechter voor na 21 duels (AZ in 2009/10, 29 punten) dan Feyenoord nu (36 punten).

O Tonny Vilhena kwam in drie van de laatste vier Eredivisie-duels met FC Groningen tot scoren en speelde tegen geen ploeg zoveel competitiewedstrijden zonder er een te verliezen (tien: zeven zeges, drie remises).