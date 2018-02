FC Utrecht boekt eerste winst van 2018 na late treffer tegen Sparta

FC Utrecht heeft woensdagavond gewonnen van Sparta Rotterdam. Na remises tegen AZ, Ajax, Feyenoord en Excelsior werd er in het jaar 2018 dan eindelijk gewonnen door Utrecht: 1-0. De ploeg van Jean-Paul de Jong was in de eerste helft de betere partij, maar mocht na de pauze van geluk spreken dat Sparta niet tot scoren kwam. Lukas Görtler maakte vlak voor tijd de winnende treffer. Door de winst stijgt Utrecht naar de zesde plaats; Sparta blijft hekkensluiter.

Na een rommelige openingsfase, waarin onder meer Miquel Nelom tot woede van Dick Advocaat even naar de kant werd gestuurd om een ander shirt aan te trekken, kwamen de eerste kansen voor FC Utrecht. Cyriel Dessers en Ramon Leeuwin stichtten gevaar, maar konden het Jannik Huth niet lastig maken. De Domstedelingen hadden verreweg het meeste balbezit in de eerste helft, maar ze kwamen nauwelijks door de hechte defensie van Sparta heen. De Rotterdammers konden zelf ook amper iets creëren.

De grootste kans in het eerste bedrijf kwam via Zakaria Labyad, die vlak voor het rustsignaal een vrije trap mocht nemen. De aanvallende middenvelder schoot echter op het dak van het doel. Na de onderbreking kroop de ploeg van Advocaat uit zijn schulp en creëerde het de eerste echte kans van de wedstrijd. Friday bediende op lepe wijze teamgenoot Frederik Holst, wiens poging werd gekraakt door landgenoot David Jensen.

FC Utrecht leek van slag en Sparta leek toe te slaan via Soufyan Ahannach, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan en schoot over. Deroy Duarte kon FC Utrecht een zware teleurstelling bezorgen door twintig minuten voor tijd raak te knallen, maar Jensen pareerde uitstekend. In de slotfase zette Utrecht nog even aan via Sander van der Streek en Dessers, maar men kon Huth niet passeren. Vlak voor tijd was het invaller Görtler die, na een pass van Labyad, de drie punten veiligstelde.