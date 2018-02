‘Ten Hag wilde of durfde niet en wisselde Van de Beek, veel te gemakkelijk’

Ajax kwam onlangs niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen FC Utrecht, terwijl de Amsterdammers afgelopen weekend in eigen huis tegen NAC Breda vroeg op achterstand kwamen. Ronald de Boer is nog niet echt onder de indruk van het spel van de ploeg onder Erik ten Hag en denkt dat de nieuwe trainer er nog niet in geslaagd is om zijn spelers te doordringen van de manier waarop hij wil spelen.

“FC Utrecht en ook NAC Breda slaagden er vrij eenvoudig in het combinatievoetbal van Ajax te ontregelen, door Frenkie de Jong vast te zetten”, schrijft de oud-Ajacied in zijn column in Voetbal International. De Boer zou graag zien dat, de op dit moment geblesseerde, Maximilian Wöber terugkeert in het hart van de verdediging, waardoor Frenkie de Jong met Lasse Schöne kan strijden om een plek op het middenveld.

“Schöne heeft zijn vrije trappen en afstandsschoten als wapen, De Jong zorgt voor meer tempo in het spel en heeft de toekomst. Ik zou voor Frenkie kiezen”, gaat De Boer, die zich de laatste tijd ook ergert aan de houding van Hakim Ziyech, verder. De voormalige rechtshalf ziet bij Ziyech een nonchalante houding op het veld en ergert zich daar vreselijk aan.

“Dat heb je als speler niet altijd in de gaten, ikzelf kwam soms óók nonchalant over. Bij Ziyech is er nu zelfs sprake van onverschilligheid”, legt De Boer uit. Hij vindt dat de spelmaker dan ook wel wat vaker voortijdig naar de kant mag worden gehaald: “Ten Hag wilde of durfde het niet en haalde Donny van de Beek naar de kant. Dat vind ik veel te gemakkelijk. Alsof Ziyech onschendbaar is. Alsof Ten Hag bang is hun verstandhouding op het spel te zetten met een wissel.”