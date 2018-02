‘PSV liet in januari oog vallen op Ajacied en blijft geïnteresseerd’

PSV heeft de afgelopen transferperiode geprobeerd om Nick Viergever over te nemen van Ajax. Dat meldt het Eindhovens Dagblad maandag. De koploper van de Eredivisie zag in de verdediger de oplossing voor de problemen op de linksbackpositie. Volgens de krant is het voor de hand liggend dat PSV zich komende zomer opnieuw gaat melden bij de 28-jarige Viergever.

Tot een overstap kwam het niet, maar mogelijk gebeurt dat in de zomer wel. Viergever heeft bij Ajax een aflopend contract en de ervaren centrumverdediger annex linksback heeft geen nieuwe aanbieding ontvangen. Hij lijkt na dit seizoen transfervrij de deur uit te kunnen lopen. Daar wil PSV van profiteren, al kan of wil niemand dat binnen de club bevestigen. Eerder was bij PSV ook de 23-jarige Cristian Ramirez van Krasnodar in beeld, maar hij lijkt geen optie meer.

PSV had eerder al het oog laten vallen op Viergever. In 2014 koos hij echter voor een overstap naar Ajax. Bij de Amsterdammers mocht hij zich vaste basisspeler noemen onder Peter Bosz, die hem zowel in het centrum als op links gebruikte. Dit seizoen staat hij al geruime tijd aan de kant met een blessure.