Kluivert reageert op geruchten: ‘Ik heb zelf niet met Mourinho gesproken’

Zondagochtend doken er berichten op dat Ajax en Manchester United onderhandelen over Justin Kluivert. De achttienjarige vleugelaanvaller speelde zondagmiddag negentig minuten mee in het met 3-1 gewonnen thuisduel met NAC Breda. Na afloop verwees Kluivert de geruchten over een eventuele overgang naar Engeland naar het rijk der fabelen.

“Ik heb zelf niet met Mourinho gesproken. Verhalen gaan altijd rond, maar wat er van waar is... Ik weet net zoveel als jullie. Hoe groot de kans is dat ik vertrek? Die kans is niet heel groot. Ik weet echt van niets”, zegt Kluivert in gesprek met Voetbal Inside. Hij stelt dat het nu ook geen logisch moment zou zijn voor een transfer. "Ik opende vanochtend mijn telefoon en zag allemaal van die gekke foto's.”

“Foto's van mezelf met een vlag ernaast. Geruchten, geruchten... Die zijn er altijd, maar Manchester United is nooit naar boven gekomen en is denk ik geen logische stap”, vervolgt de vleugelaanvaller, die beaamt dat Manchester United nu misschien nog wel te hoog gegrepen is. “Nóg. Goed gezegd, nóg. Eerst een paar jaar Ajax? Wie weet. We zullen zien.”