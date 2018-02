Wereldgoal Correa beslist topper in voordeel van Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft geprofiteerd van het puntverlies van Barcelona en Real Madrid. Los Colchoneros hadden zondag aan één doelpunt genoeg om nummer drie Valencia van zich af te schudden in Estádio Wanda Metropolitano. Atlético staat nu met 49 punten tweede en heeft negen punten minder dan Barcelona.

Valencia wist in zijn laatste drie ontmoetingen met Atlético in de competitie niet te scoren en bleef dus ook dit keer droogstaan. De thuisploeg had in de eerste helft een licht overwicht, maar kwam niet tot veel kansen. Saúl Níguez dwong Neto met een afstandsschot tot ingrijpen en de doelman had ook een antwoord op een kopbal van Diego Costa bij een hoekschop. Atlético moest voor rust overigens al een wissel doorvoeren, want Stefan Savic moest zich vanwege een blessure laten vervangen door José Giménez.

Daar bleef het niet bij, want kort na de pauze moest ook Diego Godín noodgedwongen worden afgelost door Juanfran. Trainer Diego Simeone had weer wat te lachen toen het na een klein uur spelen 1-0 werd: Atlético voetbalde een uitstekende aanval in elkaar en Ángel Correa was daar het eindstation van. De Argentijn hamerde de bal vanaf een meter of achttien in de korte kruising. Atléti dacht na 65 minuten even op 2-0 te komen, maar een doelpunt werd vanwege een duwfout van Giménez afgekeurd.

In het laatste kwart werden er nog diverse kansen gecreëerd in de hoofdstad: Antoine Griezmann werd afgestopt door Ruben Vezo, Neto keerde een laag schot van Correa en Carlos Soler mikte over. Het bleef bij 1-0 en zodoende kroonde Correa zich met zijn werelddoelpunt tot de man van de wedstrijd. Atlético kan zich nu richten op de uitwedstrijd tegen Málaga van volgende week zaterdag en daarna staat de confrontatie in de Europa League met FC Kopenhagen op het programma.