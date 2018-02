Advocaat boekt eerste zege in degradatiekraker dankzij fout van Wijnaldum

Dick Advocaat heeft zijn eerste overwinning als trainer van Sparta Rotterdam te pakken. De Spangenaren wonnen de kraker in de kelder van de Eredivisie op Het Kasteel tegen Willem II met 1-0. Het enige doelpunt van het treffen had Sparta uiteindelijk te danken aan Giliano Wijnaldum, die met een foutieve terugspeelbal Fred Friday in staat stelde om tot scoren te komen.

De eerste drie wedstrijden onder het bewind van Dick Advocaat gingen door Sparta verloren, waardoor de druk inmiddels toegenomen is. De Spangenaren hebben immers pas elf punten en de achterstand op nummer zeventien Roda JC Kerkrade bedroeg vooraf vier punten. Tegen geen enkele Eredivisie-club heeft Sparta echter een hoger winstpercentage dan tegen Willem II. Advocaat had voor het duel met de Tilburgers basisplaatsen ingeruimd voor Jannik Huth, Paco van Moorsel en Miquel Nelom.

Sparta-doelman Huth moet reddend optreden op een schot van Willem II.

In de beginfase kreeg de thuisploeg al snel mogelijkheden via Soufyan Ahannach en Friday, maar Sparta kreeg de openingstreffer uiteindelijk dankzij Wijnaldum in de schoot geworpen. De verdediger, die zijn debuut maakte voor Willem II, wilde de bal terugspelen op zijn eigen doelman, maar had Friday over het hoofd gezien. De spits pakte het cadeautje dankbaar uit en schoot Sparta zo op voorsprong: 1-0. Voor rust kregen de Rotterdammers nog kansen om de score uit te breiden.

Ahannach, Friday en Loris Brogno waren allen gevaarlijk, maar slaagden er niet in om de score te verdubbelen. Aan de andere zijde zorgden Damil Dankerlui en Thom Haye voor gevaar met afstandsschoten, maar zij konden Huth daarmee niet in grote problemen brengen. Na rust kreeg Brogno een grote kans om Sparta op een ruimere voorsprong te schieten, maar hij stuitte na een fraai balletje van Friday op Willem II-doelman Mattijs Branderhorst. Diezelfde Branderhorst hield de Tilburgers even later op de been met een redding op een inzet van Ahannach. De sluitpost van Willem II bleek in de beginfase van de tweede helft een sta-in-de-weg voor Sparta, dat via Friday binnen het uur op een 2-0 voorsprong had kunnen staan.

Ook Sander Fischer was dicht bij de tweede Rotterdamse treffer, maar zijn kopbal belandde op de paal. Met het inbrengen van Bartholomew Ogbeche probeerde Willem II-trainer Erwin van de Looi zijn ploeg te voorzien van offensieve impulsen en de Nigeriaan liet zich direct gelden met een goede voorzet op Ben Rienstra, maar hij kopte net over het Sparta-doel. In de slotfase ging Willem II druk naar voren zetten, waardoor er voor de thuisploeg meer ruimte kwam. In de vermakelijke slotminuten vielen er uiteindelijk geen treffers meer, ondanks dat Dabney Dos Santos een hele grote mogelijkheid liet liggen. Sparta hield stand en verkleint het gat met Roda JC zo tot twee punten.